Son Dakika Haberleri: Çin, Güney Kore'yi; Tunus da Filipinler'i mağlup etti!
Son Dakika Spor Haber

Çin, Güney Kore'yi; Tunus da Filipinler'i mağlup etti!

58 dakika önce

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda iki klasman maçı oynandı.

Çin, Güney Kore'yi; Tunus da Filipinler'i mağlup etti!, System.String[]

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda iki klasman maçı oynandı.


M Grubu'nda oynanan mücadelede Çin, Güney Kore'yi 77-73 mağlup etti. Çin, rakibi karşısında devreyi de 35-32 önde kapadı.


N Grubu'nda ise Tunus ile Filipinler karşı karşıya geldi. Devreyi 46-24 önde tamamlayan Tunus, salondan da 86-67 galip ayrıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Filipinler, Tunus, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


NetEase, Kaola'yı Alibaba'ya satıyor
Altın düşüşe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Fatih Terim, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor TFF'den Fatih Terim'e verilen cezayla ilgili '19.05' açıklaması: Topluma izah edilmelidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 19:08:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin, Güney Kore'yi; Tunus da Filipinler'i mağlup etti!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]