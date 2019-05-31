Çin "güvenilmez varlıklar" listesi hazırlayacak
1 saat önce
– Çin Ticaret Bakanlığı'nın bir "güvenilmez varlıklar" listesi hazırlamasının beklendiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:09 Kaynak: DHA
– Çin Ticaret Bakanlığı
'nın bir "güvenilmez varlıklar" listesi hazırlamasının beklendiği duyuruldu.
Channel News Asia gazetesinin haberine göre, hazırlanması planlanan listenin, Çin varlıklarını tehlikeye atabilecek ya da tedarik akışına müdahale edebilecek yabancı firmaları hedefleyeceği belirtildi.
Daha önce, ABD
Ticaret Bakanlığı'nın Huawei
ve 70 iş ortağını, Çin hükümeti adına ajanlık yapma suçlamasıyla kara listeye almıştı.
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