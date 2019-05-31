Son Dakika Haberleri: Çin "güvenilmez varlıklar" listesi hazırlayacak
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Çin "güvenilmez varlıklar" listesi hazırlayacak

1 saat önce

– Çin Ticaret Bakanlığı'nın bir "güvenilmez varlıklar" listesi hazırlamasının beklendiği duyuruldu.

Çin
Çin Ticaret Bakanlığı'nın bir "güvenilmez varlıklar" listesi hazırlamasının beklendiği duyuruldu.
Channel News Asia gazetesinin haberine göre, hazırlanması planlanan listenin, Çin varlıklarını tehlikeye atabilecek ya da tedarik akışına müdahale edebilecek yabancı firmaları hedefleyeceği belirtildi.
Daha önce, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Huawei ve 70 iş ortağını, Çin hükümeti adına ajanlık yapma suçlamasıyla kara listeye almıştı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:09 Kaynak: DHA
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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