Çin "güvenilmez" varlıkları inceleyecek
15 dakika önce
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ülkesinin bir "güvenilmez" varlıklar listesi üzerinde çalıştığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:25 Kaynak: DHA
– Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ülkesinin bir "güvenilmez" varlıklar listesi üzerinde çalıştığını duyurdu.
Feng, açıklamasında listenin her hangi bir firma, kişi ya da ülkeye yönelik olmayacağını ve listenin adil piyasa düzeni oluşturulması için planlandığını belirtti.
- İstanbul
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