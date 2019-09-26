Son Dakika Haberleri: Çin "güvenilmez" varlıkları inceleyecek
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Çin "güvenilmez" varlıkları inceleyecek

15 dakika önce

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ülkesinin bir "güvenilmez" varlıklar listesi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Çin

–  Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ülkesinin bir  "güvenilmez" varlıklar listesi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Feng, açıklamasında listenin her hangi bir firma, kişi ya da ülkeye yönelik olmayacağını ve listenin adil piyasa düzeni oluşturulması için planlandığını  belirtti.

- İstanbul

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:25 Kaynak: DHA
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