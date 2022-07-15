Çin, Hainan'da Uluslararası Tarımsal Islah Merkezi Kuracak

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Tarım Bilimleri Akademisi'ne (CAAS) göre, iklim değişikliğinin küresel zorluğuna yanıt vermek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla Çin'in güneyindeki tropikal eyalet Hainan'da uluslararası bir tarımsal ıslah merkezi kurulacak. CAAS, Uluslararası Çeltik Araştırma Enstitüsü ve Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi Perşembe günü Hainan eyaletinin Sanya kentindeki bilim ve teknoloji parkında bir ıslah merkezi kurmak üzere işbirliği niyet mektubu imzaladı. CAAS başkanı Wu Kongming, uluslararası işbirliğinin araştırma kuruluşlarının bitkisel gen kaynaklarının araştırılmasına ve kullanılmasına, biyolojik ıslah araştırmalarına, teknik eğitime ve küresel tohum endüstrisinin inovasyonuna yardımcı olacağını söyledi.

CAAS'a göre, uluslararası ıslah merkezi, Hainan'ın serbest ticaret limanı politikasını ve Sanya'nın tarımsal ıslahtaki avantajlarını kullanarak, ekonominin, toplumun ve ekolojinin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak için ıslah araştırma kaynaklarını entegre edecek, yeni bir ıslah sistemi oluşturacak ve bilimsel araştırma inovasyonunu teşvik edecek. Perşembe günü Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından bilim ve teknoloji parkında gen düzenleme, yenilik ve kullanım için önemli bir laboratuvar da açıldı. Laboratuvar, CAAS'ın gen düzenleme avantajlarını toplayacak, Çin'in bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip bir gen düzenleme sistemi geliştirecek, yeni mahsul çeşitleri yetiştirecek ve yeni bir endüstriyel zincir inşa edecek. CAAS, biyolojik tohum endüstrisinin orijinal yenilik yeteneğini de geliştireceğini ve ulusal tohum endüstrisi ve gıda güvenliği için sağlam bir garanti sağlayacağını söyledi.