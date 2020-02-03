Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Wei: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Wei: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı (1) - Son Dakika

Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Wei: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı (1)

13 dakika önce

Elif YAVUZ / ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı.

Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Wei: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı (1), System.String[]

Elif YAVUZ/ ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei,   "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558 kişi" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei İstanbul'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Wei, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili güncel veriler paylaştı. Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558 kişi" dedi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:33 Kaynak: DHA
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