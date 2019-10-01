Son Dakika Haberleri: Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. yıl dönümünde Hong Kong eylem alanı
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. yıl dönümünde Hong Kong eylem alanı

44 dakika önce

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte iki grup arasında gerilim yaşandı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. yıl dönümünde Hong Kong eylem alanı, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte iki grup arasında gerilim yaşandı.


Ülke basınında yer alan haberlere göre, 1 Ekim 1949'da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen yürüyüşler sırasında Pekin yönetimi yanlısı ve hükümet karşıtı iki grup arasında tartışma çıktı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:46 
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