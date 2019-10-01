Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. yıl dönümünde Hong Kong eylem alanı
44 dakika önce
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte iki grup arasında gerilim yaşandı
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte iki grup arasında gerilim yaşandı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, 1 Ekim 1949'da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen yürüyüşler sırasında Pekin yönetimi yanlısı ve hükümet karşıtı iki grup arasında tartışma çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:46
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