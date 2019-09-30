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Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü etkinlikleri

28 dakika önce

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Çin'in kurucu lideri Mao Zıdong'un mozolesini ziyaret etti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü etkinlikleri, System.String[]

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Çin'in kurucu lideri Mao Zıdong'un mozolesini ziyaret etti.

Ülkenin kuruluşunun 70'inci yıl dönümünün kutlanacağı 1 Ekim Ulusal Günü öncesinde "Şehitler Günü" programı çerçevesinde, başkent Pekin'in Tienanmın Meydanı'nda bulunan Çin'in kurucu lideri Mao Zıdong'un mozolesinde tören düzenlendi.

Törene, Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan, Başbakan Li Kıçiang ve devlet konseyi üyeleri, Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi ve istişare mekanizması Halk Siyasi Danışma Konferansından yetkililer ile çeşitli sivil ve askeri kurumlardan 4 bin kişi katıldı.

Törende, Şi ve devlet erkanı Mao'ya saygılarını sundu.

Törende ayrıca, ulusal kahramanlar anıtına çiçek sepetleri bırakıldı.

Çin Ulusal Halk Kongresi, Şi'nin ülkede iktidara gelmesinden 2 yıl sonra 30 Eylül'ün ülkenin bağımsızlığı için hayatlarını feda edenleri anmak üzere "Şehitler Günü" olarak kutlanmasını kararlaştırmıştı.

Ülkenin kuruluş yıl dönümü kapsamında yarın da Tienanmın Meydanı'nda Çin'in çok sayıda askeri ekipmanı teşhir edilecek. Her on yılda bir önemli törenlere sahne olan Tienanmın'da geçit törenine 15 bin asker, 160 hava aracı, 580 askeri ekipman katılacak.

Ayrıca, geçit töreninde Çin'in nükleer başlık taşıma kapasiteli kıtalar arası balistik füzesi Dongfeng-41 ile çeşitli füze sistemlerinin yer alması bekleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Şi Cinping, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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