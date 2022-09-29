Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Weihua: Mesafe Olarak Biraz Uzaktayız Ama Kalbimiz Yakın

MELİS YILDIRIM

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıldönümü ve Çin-Türk Diplomatik ilişkilerinin 51. yıldönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen etkinlikte konuşan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cheng Weihua, "Burada bulunan herkes öteden beri Çin ile ilgileniyor. Çin- Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için destek veren dostlarımızdır. … Şimdi mesafe olarak biraz uzaktayız ama kalbimiz yakındır" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıldönümü ve Çin-Türk diplomatik ilişkilerinin 51. yıldönümü vesilesiyle Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Türkiye-Çin Dostluk Derneği Ankara'da bir otelde etkinlik düzenledi. Açılış konuşmasını yapan Türkiye-Çin Dostluk Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Koçoğlu özetle şunları söyledi:

"1991 yılında Türkiye-Çin Dostluk Derneği 31 sene önce kuruldu. Ama bizim Çin'e ilk gidişimiz, davetli olarak, 1989. Kurucumuz Kemal Baytaş. 1980 yani 42 yıl önce kuruldu. Vefat edeli bir sene daha olmadı. Kurucumu Kemal Baytaş, ona çok şey borçluyuz. Onu fırsatta da tekrar anıyorum. İlişkilerimizin gayet düzgün bir şekilde gittiğini düşünüyorum. Çünkü bizler son derece yakın iki ülkeyiz.

Medeniyetlerin beşiği deyince, bana göre Asya geliyor. Asya deyince iki tane ülke var. Çin ve Türkler. İki ülke kaçınılmaz olarak medeniyet kültürümüzde çok önemli iki ülke. Bir sürü buluşların ortaya çıktığı yer Asya'dır. Binlerce yıldır ilişkisini sürdüren başka ülke var mı? Çin var, Türkiye var. Türkler o zaman çok dağınık tabii. Hala 2022'de Çin var, Türkiye var, Türkler var. Dünyada başka böyle bir güç olduğunu sanmıyorum."

WEİHUA: TÜRK HALKINA DOĞRU ŞEKİLDE ÇİN'İ TANIMAK DA ÜZERİMİZE DÜŞEN BİR GÖREVDİR

Koçoğlu'ndan sonra söz alan Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cheng Weihua özetle şunları kaydetti:

"Burada bulunan herkes öteden beri Çin ile ilgileniyor. Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için destek veren dostlarımızdır. Şimdi mesafe olarak biraz uzaktayız ama kalbimiz yakındır. Halklarımız aslında birbirlerine iyi olmasına rağmen şu anda çeşitli nedenlerden dolayı bence birbirilerimizi yeterince tanımış değiliz. Biz, buradaki Çin Büyükelçiliği olarak da Türk halkına doğru şekilde Çin'i tanımak da üzerimize düşen bir görevdir. Herkes Çin'in geçmiş 40 sene içinde büyük bir ekonomik mucizeyi yarattığını biliyor. Ama mesela, demokrasi, insan hakları, Sincan, Uygur Türkleri, Hong Kong gibi konularda sürekli Batı dünyasından, Amerika'dan gelen saldırılar var, Çin'i karalama propagandasını görüyoruz. Türkiye'de de bazı insanlar bu tür dezenformasyona inanıyorlar."

Açılış konuşmasının ardından başlayan toplantıda, Hüseyin Bağcı, Giray Fidan, Çin Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇİNSAD) Dernek Başkanı Zhou Yanquan, DEİK Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı ve CRI Türk Müdürü Kamil Erdoğdu konuşmalarını yaptılar.