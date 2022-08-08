Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Taiwan Çevresinde Ortak Tatbikatlara Devam Ediyor

NANJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Taiwan Adası çevresindeki sularda ve hava sahasında planlandığı gibi ortak muharebe tatbikatlarına ve eğitimlerine Pazartesi günü devam etti. Tatbikatlar daha çok, ortak denizaltı savar harekatı ve deniz hedeflerine yönelik saldırılara odaklandı. Komutanlık donanması, ortak denizaltı savar harekatında çok sayıda destroyer, fırkateyn, savaş uçakları ve karadan gemiye füze birimlerini konuşlandırdı. Denizaltı savar devriye uçakları, savaş gemileri ve gemilerde konuşlu denizaltı savar helikopterleri tatbikatlarda işbirliği yaptı. İşbirliği yapılan alanlar arasında denizaltı aramaları, temsili saldırılar ve savunma operasyonları yer aldı.