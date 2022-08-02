Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Çin ordusu, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki olarak tatbikat başlattı - Son Dakika

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