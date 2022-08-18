Çin silahlı kuvvetleri, Rusya'nın düzenlediği tatbikata katılacak - Son Dakika
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Çin silahlı kuvvetleri, Rusya'nın düzenlediği tatbikata katılacak

18.08.2022 16:33
Çin silahlı kuvvetleri, Rusya'nın düzenlediği tatbikata katılacak

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA), Rusya'nın öncülük ettiği "Vostok-2022" askeri tatbikatına katılacağı bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA), Rusya'nın öncülük ettiği "Vostok-2022" askeri tatbikatına katılacağı bildirildi.

Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki yıllık iş birliği planı uyarınca PLA, kuvvetlerinden bir kısmını Vostok-2022 askeri tatbikatı için Rusya'ya gönderecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tatbikata katılım kararının "uluslararası ve bölgesel durumla bağlantılı olmadığı" belirtildi.

Çin'in Rusya öncülüğündeki tatbikata katılımının, Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki Tayvan ziyareti dolayısıyla Washington ile Pekin arasında gerilimin yüksek olduğu bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Çin, Rusya'nın komutasında yürütülen tatbikata en son 4 yıl önce katılmıştı.

Vostok-2022 tatbikatı, 30 Ağustos-5 Eylül'de Rusya'nın "Doğu Askeri Bölgesi" olarak adlandırdığı 13 harekat alanında, Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov komutasında yürütülecek.

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Kaynak: AA

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