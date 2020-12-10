Çin hapisteki iki Kanadalının yargılandığını açıkladı - Son Dakika

Çin'in yaklaşık iki yıl önce "ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlere giriştikleri" gerekçesiyle hapse attığı iki Kanada vatandaşı hakkında dava açıldığı ve yargılandıkları bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, iki Kanada vatandaşı Michael Kovrig ve Michael Spavor'un "tutuklandığını, haklarında dava açıldığını ve yargılandığını" açıkladı.

Hua, Kovrig ve Spavor'un Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nunkinden "farklı" dava gerekçelerinin bulunduğu, Mıng'ınkinin "bütünüyle siyasi bir olay" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Kanada'nın Pekin Büyükelçisi Dominic Barton, geçen ayı Kanada vatandaşlarını ziyaret etmişti.

Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, Kovrig ve Spavor'un tutuldukları yer ve görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

İki ülke arasında kriz Huawei CFO'sunun tutuklanmasıyla başlamıştı

Kanada ile Çin arasındaki diplomatik kriz, Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'nin kızı ve şirketin CFO'su Mıng'ın, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken tutuklanmasıyla başlamıştı.

Vancouver'de üç gün süren duruşmanın ardından mahkeme, Mıng'ın 10 milyon Kanada doları kefaletle salıverilmesine hükmetmişti.

Çin de iki Kanadalıyı tutuklayarak misilleme yapmıştı

Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklamıştı.

Çin, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak aynı günlerde idam cezasına çarptırmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, Kanada'yı, Mıng davasında gerçekleri saklayarak ve kamuoyunu yanlış yönlendirerek görevden kaçmakla suçlamıştı.