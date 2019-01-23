Çin, harcamalarını artıracak
42 dakika önce
2018'de yaklaşık 1.3 trilyon yuan vergi ve harç indirimi yapan Çin, ekonomiyi desteklemek için bu yıl mali harcamaları artıracak.
2018'de yaklaşık 1.3 trilyon yuan vergi ve harç indirimi yapan Çin
, ekonomiyi desteklemek için bu yıl mali harcamaları artıracak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:32
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