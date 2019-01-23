Son Dakika Haberleri: Çin, harcamalarını artıracak

Çin, harcamalarını artıracak

42 dakika önce

2018'de yaklaşık 1.3 trilyon yuan vergi ve harç indirimi yapan Çin, ekonomiyi desteklemek için bu yıl mali harcamaları artıracak.

Çin, harcamalarını artıracak, System.String[]
2018'de yaklaşık 1.3 trilyon yuan vergi ve harç indirimi yapan Çin, ekonomiyi desteklemek için bu yıl mali harcamaları artıracak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:32 

Ekonomi
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