Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich , bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin, Tayland'da düzenlenecek hava tatbikatına savaş uçaklarını gönderecek - Son Dakika

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