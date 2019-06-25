Son Dakika Haberleri: Çin Heyeti Belediye Başkanı Işık'ı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Çin Heyeti Belediye Başkanı Işık'ı ziyaret etti

1 saat önce

Çin Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı aynı zamanda China Tianchen Engineering Corporation firmasından Ekrem Aydın, Vedat Bıyıklı, Zhou Shılı ile Wang Jıan, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret etti.

Çin Heyeti Belediye Başkanı Işık'ı ziyaret etti, System.String[]
Çin Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı aynı zamanda China Tianchen Engineering Corporation firmasından Ekrem Aydın, Vedat Bıyıklı, Zhou Shılı ile Wang Jıan, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret etti.

Türkiye'de Tuz Gölü'nde Doğalgaz Depolama projesi, Kazan Soda Külü Tesisi, Beypazarı Soda Külü ve Sodyum Bikarbonat Tesisi olmak üzere yaklaşık 2 milyar dolarlık projelerin anahtar teslimini yapan China Tianchen Engineering Corporation firması yetkilileri ile Çin Sanayi ve İşadamları Derneği yöneticileri, Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Alim Işık'ın Kütahya'nın daha güzel ve yaşanabilir bir şehir haline gelebilmesi için planladığı projeleri hakkında Çin Heyetiyle karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık, Fatih Gölgeli ile Ali İhsan Ertaş'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Işık, konuklarına ziyaretleri sebebiyle teşekkür ederek, günün anısına hediye takdim etti. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:48 Kaynak: İHA
Aydın, Kütahya, Alim Işık, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu için işletmecilere 1,5 milyar TL ödenecek HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den "yeni Anayasa" çıkışı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması: Dışarıdan dayatma ile olmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 13:50:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin Heyeti Belediye Başkanı Işık'ı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]