Çin heyeti TBMM'de

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, tarihi İpek Yolu'nun canlanmasını amaçlayan Kuşak ve Yol Projesi'nin, Türkiye-Çin ilişkilerinin gündeminde öne çıkan konulardan olduğunu belirterek, "Kuşak ve Yol Girişimi'nin sunduğu fırsatlardan müştereken yararlanmak istiyoruz." dedi.

Yediyıldız, Meclis'te Çin Halk Cumhuriyeti'nin Guangdong eyaleti Halk Kongresi Daimi Komitesi üyelerini kabul etti.

Görüşmede, Çin heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yediyıldız, Çin'in, Türk kamuoyunda büyük medeniyetlerin ortaya çıktığı, geniş bir coğrafyada kültürel çeşitliliği de barındıran, ekonomisi yükselen önemli bir ülke olarak algılandığını söyledi.

Çin ile çok boyutlu dış politika kapsamında ve müşterek çıkarlar temelinde ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini dile getiren Yediyıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortak iradesiyle iki ülke ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda son yıllarda hızlı gelişme kaydettiğini vurguladı.

Türkiye-Çin ilişkilerinde parlamentolar arasındaki ilişkilerin de gelecek süreçte yönlendirici olma özelliği taşıyacağının altını çizen Yediyıldız, bu bağlamda parlamentolar ve parlamentolar arası dostluk grupları arasındaki temaslara ve karşılıklı ziyaretlere önem verdiklerini aktardı.

Yediyıldız, tarihi İpek Yolu'nun canlanmasını amaçlayan Kuşak ve Yol Projesi'nin, Türkiye-Çin ilişkilerinin gündeminde öne çıkan konulardan olduğuna dikkati çekerek, "Kuşak ve Yol Girişimi'nin sunduğu fırsatlardan müştereken yararlanmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığına işaret eden Yediyıldız, "Türkiye yaklaşık 5 yıldır 3,5 milyon Suriyeli başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen 5,5 milyon sığınmacıyı barındırmaktadır. Bu harekatı başlatmamızın en önemli nedeni Suriye'de rejimden kaçan ve Türkiye'ye sığınan sığınmacılara güvenli bölge oluşturmaktır." diye konuştu.

Guangdong eyaleti Halk Kongresi Daimi Komitesi üyeleri de kendilerini TBMM'de ağırladıkları için Yediyıldız'a teşekkürlerini iletti.

Kabulde, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de yer aldı.