Çin heyetinden Çanakkale ziyareti

ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde, 5 bin 600 yıllık geçmişe ışık tutan Truva Ören Yeri ile Troya Müzesi'ni, Çin Başkonsolos Yardımcısı Zhong Hongnuo ve beraberindeki heyet gezdi.

UNESCO'nun 1998 yılında 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığı, 5 bin 600 yıllık medeniyete ev sahipliği yapan, 10 yıl süren savaşlar, yangınlar ve depremlerle defalarca kez yıkılıp yeniden kurulan Truva Antik Kenti, Çanakkale'nin turizmdeki lokomotifi olmaya devam ediyor.

Truva Ören Yeri, 500 bine ulaşan yıllık ziyaretçi sayısı ortalamasıyla hem Çanakkale hem de Türkiye için çok önemli bir destinasyon merkezi oluyor. Truva, dünyanın farklı kıtalarından pek çok turistin ilgisini çekiyor.

Bu kapsamda, Çinli turistlerin yaşadıkları sorunlar ve memnuniyet kriterleri yerinde görüşmek üzere kente gelen Çin Başkonsolos Yardımcısı Zhong Hongnuo, Vize Bölümü Konsolosu Xu Minglei ve beraberindeki Çinli heyet, Troya Ören Yeri ile Troya Müzesi'ni gezdi. Çinli heyete, Troya Ören Yeri Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, bilgi verdi.

Heyete, ziyarette, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Sedat Arslan, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Çanakkale Temsilcisi Recai Başaran, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Körfez Bölgesel Temsil Kurulu Yönetim Üyesi İkbal Akça eşlik etti.