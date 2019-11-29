Çin heyetine, Trabzon'daki iş olanakları konusunda bilgi verildi

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li, son yıllarda Türk-Çin ekonomik ilişkilerinin iyi bir seyirde ilerlediğini belirterek, iki ülke arasındaki potansiyellerin ortaya çıkarılmaya başladığını söyledi.

"4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi" dolayısıyla kentte bulunan Büyükelçi Deng Li ve beraberindeki Çinli iş adamlarının yer aldığı heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Hacısalihoğlu, heyete Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi, Trabzon'daki yatırım olanakları ve avantajlarıyla ilgili bilgi aktardı.

Trabzon'un, Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 8'ini, ihracatın ise yüzde 48'ini gerçekleştirdiğine dikkati çeken Hacısalihoğlu, kentin yılda 1 milyar doları aşan ihracatı ile Türkiye'de 16'ncı sırada bulunduğunu ifade etti.

Hacısalihoğlu, Trabzon'un geçmişten gelen ticaret merkezi konumunu bugün de sürdürdüğünü belirterek, "Trabzon, tarihi İpekyolu'nun doğu-batı karşılıklı ticaret merkezindeki konumunu da korumaktadır. Ticaret kapasitesi her yıl yüzde 17-20 oranında büyümektedir." dedi.

Trabzon'da 4 organize sanayi bölgesi bulunduğunun altını çizen Hacısalihoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Çin ile arzu ettiğimiz en büyük iş birliklerinden biri Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'dir. Trabzon, çevresindeki Rusya Federasyonu, Kafkaslar, Türk Cumhuriyetleri ve İran'daki siyasi yapılar göz önüne alındığında en güvenli yatırım merkezi konumundadır. Trabzon'da yapılabilecek her türlü yatırım, deniz yolu bağlantısının sağladığı lojistik avantaj nedeniyle dünya ile entegre olabilir. Alman ordusu Afganistan'dan çekilirken yaptığı hesaplamalarla en ekonomik ve kısa yol olarak belirlediği Trabzon'u lojistik üs olarak kullanmıştı. Çin'i ve Çinli iş adamlarını Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'ne davet ediyoruz. Trabzon, zengin tarihi geçmişiyle kültür turizmi noktasında da önemli bir altyapıya sahip. Trabzon'a Çinli turizm acentelerini bekliyoruz."

"Trabzon ile ticaretin geleceğini parlak görüyorum"

Büyükelçi Deng Li de büyükelçiliğin Ticaret Ataşesi ve Çin'in önde gelen firmalarının temsilcisi iş adamlarıyla TTSO'yu ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

İlk kez geldiği Trabzon'u iki gündür gözlemlediğini belirten Deng Li, "Trabzon'u büyük avantajları olan genç ve dinamik bir şehir olarak gördüm. Ayrıca hükümetteki 4 bakanın Trabzonlu olduğunu öğrendik. Son yıllarda Türk-Çin ekonomik ilişkileri iyi bir seyirde ilerliyor. İki ülke arasındaki potansiyeller ortaya çıkarılmaya başladı. Trabzon ile Çin arasındaki ticaretin de geleceğini parlak görüyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Deng Li, Yatırım Adası Endüstri Bölgesi ve organize sanayi bölgeleri konusunda daha fazla bilgi edineceklerine işaret ederek, "Bundan sonra sıklıkla görüşerek ilerleme kaydedebiliriz. Çinli turizm acentelerine davetinizi de ileteceğiz. Türkiye'ye gelen Çinli turistlerin sayısı 500 bini buldu. Uzungöl, Çin'de sosyal medyada çok ünlü hale geldi. Önemli acenteleri buraya getirerek ilerleme kaydedeceğinize ve Çinli turistlerin bölgeye ilgi göstermesini sağlayacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Liu Yuhua ise Trabzon ile başta tarımsal ürünler, liman, finans ve gelecekte de akıllı şehirler konusunda güçlü iş birlikleri yapabileceklerini söyledi.

Bu arada Hacısalihoğlu ve TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, ziyaret anısına Büyükelçi Deng Li'ye, gümüş telkariden hazırlanmış ibrik takdim etti.