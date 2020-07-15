Çin: Hindistan ile yapılan son sınır müzakerelerinde ilerleme kaydedildi - Son Dakika

Çin: Hindistan ile yapılan son sınır müzakerelerinde ilerleme kaydedildi

Çin, geçen ay 20 Hint askerin ölmesine yol açan çatışmanın yaşandığı sınırdaki duruma ilişkin Hindistan ile yapılan son görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Çin, geçen ay 20 Hint askerin ölmesine yol açan çatışmanın yaşandığı sınırdaki duruma ilişkin Hindistan ile yapılan son görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, günlük basın toplantısında, Ladakh'taki Galwan Vadisi'nde iki ülke askerleri arasında yaşanan çatışmadan bir ay sonra, Hint ve Çinli üst düzey komutanların dün gerçekleştirdiği 4. tur müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

Hua, "İki taraf, sınırın batı kesimindeki cephe hattı birliklerinin çekilmesini ilerletme ve cephe hattındaki askerlerin karşı karşıya gelmemesini sağlama konusunda olumlu ilerleme kaydetti." dedi.

Sözcü, Hindistan'a, iki ülkenin ulaştığı mutabakatı yerine getirmek ve sınır boyunca barış ve sükuneti müştereken korumak için somut eylemler çağrısında da bulundu.

Ortak geri çekilme kararı

Hindistan Dışişleri Bakanlığından 6 Temmuz'da yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, sınırdaki gelişmeler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, her iki tarafın, Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca birliklerin tam olarak geri çekilmesini sağlamanın gerekli olduğu konusunda anlaştıkları vurgulanmıştı.

Her iki tarafın, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki farklılıkların çatışmaya dönüşmemesi için sınır bölgelerinde barış ve huzurun muhafaza edilmesi konusunda anlaştıkları, bu bağlamda devam eden geri çekilme sürecinin süratle tamamlanmasında mutabık kaldıkları aktarılmıştı.

Çin'in Yeni Delhi Büyükelçisi Sun Veidong, 10 Temmuz'da, geçen ay sınırda 20 Hint askerin ölmesine yol açan çatışmanın ardından Çin askerlerinin Galvan Vadisi'nden çekildiğini bildirmişti.

Bölgede gerilimi yükselten süreç

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

İki ülke anlaşmazlığın barışçıl şekilde üstesinden gelinmesi için video konferans yoluyla görüşmeler yürütmüş, görüşmelerde gerilimin düşürülmesine ilişkin mutabakata varılmıştı.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, taraflar arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.?

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin: Hindistan ile yapılan son sınır müzakerelerinde ilerleme kaydedildi - Son Dakika
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