Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

13.01.2021 08:31
Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de 115 yeni vaka ortaya çıkarken, Hindistan'da günlük vaka sayısı 25 binin üzerinde çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de 115 yeni vaka ortaya çıkarken, Hindistan'da günlük vaka sayısı 25 binin üzerinde çıktı. Güney Kore'de toplam vaka sayısı 70 bini aştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 8'i yurt dışı kaynaklı, 115 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüse bağlı can kaybı olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 90'ı Hebei, 16'sı Heilongjiang, 1'i Şansı eyaletlerinde tespit edildi.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeni baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 706 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 288 kişi ise iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28 bin 552 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 495 bin 147'ye çıktı, virüs bulaşan 10 milyon 129 bin 111 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 369 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 151 bin 529'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 562 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 70 bin 212'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1185'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 54 bin 636 kişi de sağlığına kavuştu.

Güney Kore'de bugüne kadar Kovid-19'un İngiltere'de tespit edilen bir türüne yakalananların sayısı ise 16 olarak belirlendi. Yetkililer, İngiltere için uygulanan yolcu uçuşu yasağının 21 Ocak'a kadar süreceğini ifade etti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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