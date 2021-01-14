Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

14.01.2021 09:01
Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de 138 yeni vaka tespit edilirken, Hindistan'da günlük vaka sayısı 17 binin altına indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de 138 yeni vaka tespit edilirken, Hindistan'da günlük vaka sayısı 17 binin altına indi. Güney Kore'de ise toplam vaka sayısı 70 binin üstünde seyrediyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 14'ü yurt dışı kaynaklı, 138 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Yurt içi kaynaklı vakaların 81'i Hebei, 43'ü Heilongjiang eyaletlerinde tespit edildi.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 844 vaka tespit edildi, 4 bin 635 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 324 kişi ise iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 946 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 512 bin 93'e çıktı, virüs bulaşan 10 milyon 146 bin 763 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 198 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 151 bin 727'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke konumunda bulunuyor.

Yetkililer, 16 Ocak itibarıyla başta sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü kişilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28'i yurt dışı irtibatlı 524 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 70 bin 728'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1195'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 55 bin 772 kişi de sağlığına kavuştu.

Güney Kore'de bugüne kadar Kovid-19'un İngiltere'de tespit edilen bir türüne yakalananların sayısı ise 16 olarak belirlendi. Yetkililer, İngiltere için uygulanan yolcu uçuşu yasağının 21 Ocak'a kadar süreceğini ifade etti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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