Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

17.01.2021 10:37
Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayıları, salgının ortaya çıktığı Çin'de 100'ün üzerinde, Hindistan'da 16 binin altında ve Güney Kore'de 500'lerde seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayıları, salgının ortaya çıktığı Çin'de 100'ün üzerinde, Hindistan'da 16 binin altında ve Güney Kore'de 500'lerde seyrediyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 13'i yurt dışı kaynaklı, 109 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 72'si Hıbey, 12'si Heylongciang, 10'u Jilin eyaletlerinde 2'si de başkent Pekin'de görüldü.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 88 bin 227 vaka tespit edildi, 4 bin 635 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 387 kişi ise iyileşti.

Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan numunede Kovid-19 tespit edildiği bildirildi. Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalara el konurken, şirket çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 869 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 558 bin 710'a çıktı, virüs bulaşan 10 milyon 196 bin 885 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 152 bin 274'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20'si yurt dışı irtibatlı 520 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 72 bin 340'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte 13 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1249'a ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 58 bin 523 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore'de günlük vaka sayısı 25 Aralık'ta 1241 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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