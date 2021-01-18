Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

18.01.2021 08:29
Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayıları, salgının ortaya çıktığı Çin'de 100'ün üzerinde, Hindistan'da 15 binin altında seyrederken Güney Kore'de 6 günün ardından 500'ün altına düştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayıları, salgının ortaya çıktığı Çin'de 100'ün üzerinde, Hindistan'da 15 binin altında seyrederken Güney Kore'de 6 günün ardından 500'ün altına düştü.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 16'sı yurt dışı kaynaklı, 109 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 54'ü Hıbey, 30'u Jilin, 7'si Heylongciang eyaletlerinde 2'si de başkent Pekin'de görüldü.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 88 bin 336 vaka tespit edildi, 4 bin 635 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 400 kişi ise iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 788 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 571 bin 773'e çıktı, virüs bulaşan 10 milyon 211 bin 342 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 145 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 152 bin 419'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23'ü yurt dışı irtibatlı 389 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 72 bin 729'a çıktı.

Ülkede son 6 gündür kaydedilen vaka sayısı 500'ün üzerindeydi.

Güney Kore'de son 24 saatte 15 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1264'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 58 bin 723 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede başkent Seul ve çevresindeki bölgede sıkı kısıtlamaların yer aldığı 2,5 diğer kentlerde ise 2. aşama tedbirler uygulanmaya devam ediyor.

Güney Kore'de günlük vaka sayısı 25 Aralık'ta 1240 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ, kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Neler oluyor diye sordu 30 metre yükseklikte asılı kalan aracın içindeki 2 kadın kurtarıldı Vatandaşları isyan ettiren durum: Dolar düştü ancak fiyatlar düşmüyor Türkiye'den Yunan Başpiskopos İeronimos'un İslam'ı hedef alan sözlerine sert tepki: Şiddetle kınıyoruz Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi
Silici Operasyonu'nun detayları ortaya çıktı: Yolsuzluk yapılan akaryakıt miktarı 250 olimpik havuzu dolduracak büyüklükte Silici Operasyonu'nun detayları ortaya çıktı: Yolsuzluk yapılan akaryakıt miktarı 250 olimpik havuzu dolduracak büyüklükte         
08:18
Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı         
08:02
707 bin sağlık çalışanı aşılandı! Hafta içi engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında aşılama yapılacak 707 bin sağlık çalışanı aşılandı! Hafta içi engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında aşılama yapılacak         
07:50
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geldi         
01:34
Brezilya, Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi Brezilya, Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi         
23:28
Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak         
21:42
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak         
21:25
Trump'ı silip atacak! ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın ilk talimatları belli oldu Trump'ı silip atacak! ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın ilk talimatları belli oldu         
20:38
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
16:50
17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü 17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü         
15:36
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde         
14:07
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 08:37:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei