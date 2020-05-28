Çin Hong Kong'da protestolara sebep olan Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etti

Çin Ulusal Meclisi, Hong Kong özerk bölgesinde protestoların başlamasına neden olan Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etti.

Çin'in Başkent Pekin'de yaklaşık 5 bin meclis üyesinin katılımıyla gerçekleşen oturumda yasa, 2 bin 878 oyla kabul edildi. Ulusal Güvenlik Yasası'nın içeriğinde, Çin bayrağına saygısızca davranma gibi hareketler isyan ve vatana ihanet sayılacak. Yasa, Hong Kong yerel meclisinin onayı olmadan yürürlüğe girebilecek. Ulusal Güvenlik Yasası, Hong Kong'da bulunan muhalif kişilerin 'vatan haini' olarak yargılanmasının önünü açıyor. Hong Kong'da yasasının kabulünden sonra tansiyonun yükselmesi bekleniyor.