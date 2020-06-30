Çin, Hong Kong'da uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı onayladı - Son Dakika

Çin, Hong Kong'da uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı onayladı

Çin hükümeti, Hong Kong'da uygulanması planlanan ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası'nı onayladı.

Çin hükümeti, Hong Kong'da uygulanması planlanan ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası'nı onayladı.

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Uluslararası basında yer alan haberlere göre Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi'nde (UHK) yapılan oylamada Ulusal Güvenlik Yasası, oy birliğiyle kabul edildi.

Yerel saatle sabah 9.00'da başlayan oturumda yasa oylamasının 15 dakikada tamamlandığı ve 162 daimi komite üyesinin evet oyu kullandığı bildirildi.

Kongre'nin onayını almasının ardından yasanın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Çin'in yeni güvenlik yasası

Hong Kong'da geçen yıl 9 Haziran'da bir milyona yakın gösterici sokaklara dökülmüş ve suçluların Çin'e iadesi tasarısını protesto etmişti.


Çoğunlukla barışçıl ortamda geçen gösterilerde, geç saatlerde sokakta kalan protestocular ile polis arasında çatışmalar çıkmıştı. Bölgede aylarca süren protestoların ardından yerel hükümet geçen yıl 23 Ekim'de tasarıyı geri çekmişti.


Diğer yandan Batı'dan ve Hong Kong'daki muhalefetten tepki gören Ulusal Güvenlik Yasası kararı ise Çin Ulusal Halk Kongresi tarafından 28 Mayıs'ta kabul edilmişti.


Yasa, bu adımdan sonra Kongrenin Daimi Komitesi tarafından detaylı şekilde formüle edilerek Hong Kong'un temel yasasına eklenecek. Bu sürecin birkaç ay alacağı tahmin ediliyor.


Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.


Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" açıklamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 06:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Hong Kong'da uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı onayladı - Son Dakika

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