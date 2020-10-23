Çin, Hong Kong'un Finlandiya ile suçluların iadesi anlaşmasını askıya aldı - Son Dakika

Çin, Hong Kong'un Finlandiya ile suçluların iadesi anlaşmasını askıya aldı

23.10.2020 16:37
Çin, Hong Kong'un Finlandiya ile suçluların iadesi anlaşmasını askıya aldı, System.String[]

Çin, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin Finlandiya ile suçluların iadesi anlaşmasını askıya aldı.

Çin, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin Finlandiya ile suçluların iadesi anlaşmasını askıya aldı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, Hong Kong yönetimi, Finlandiya'nın anlaşmayı tek taraflı olarak uygulamayı durdurması nedeniyle, merkezi yönetimin talimatıyla anlaşmayı askıya aldığını duyurdu.

Çin daha önce de Kanada, Avustralya ve İngiltere'nin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'yle Suçluların İadesi Anlaşması'nı askıya almıştı.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Hong Kong'da geçen yıl suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen gösteriler, yıl sonuna kadar devam eden geniş çaplı kitlesel protestolara dönüşmüştü.

Öte yandan Çin'de 30 Haziran'da kabul edilen, Hong Kong Meclisi'nin onayıyla bölgede yürürlüğe giren yeni Ulusal Güvenlik Yasası, "tek ülke, iki sistem" ilkesi uyarınca yurttaşların düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından Çin ana karasından daha ileri hukuki güvencelere sahip olduğu Hong Kong'da tepkilere yol açmıştı.

Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklayan yasa, Pekin yönetiminin Hong Kong'un özerk yapısına müdahalelerine olanak tanıyacağı, Çin yönetiminin eleştirilmesini, demokrasi ve bağımsızlık yanlısı fikirleri suç haline getireceği gerekçesiyle uluslararası toplum tarafından da eleştirilmişti.

Meseleyi "iç işleri" olarak gören Pekin yönetimi ise bu konuda görüş bildiren ve Hong Kong vatandaşlarına iltica hakkı tanıma gibi tepkiler ortaya koyan ülkelere karşı yasal ve diplomatik girişimlerde bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Finlandiya, Hong Kong, Pekin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Hong Kong'un Finlandiya ile suçluların iadesi anlaşmasını askıya aldı - Son Dakika

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