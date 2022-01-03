Çin, Hong Kong ve Tayvan'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Çin ana karasında son 24 saatte 101'i yurt içi kaynaklı 161 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı vakaların 92'sine ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde rastlandı. Bunların 90'ı karantina altındaki eyalet merkezi Şian, 1'i Şianyang, 1'i ise kuzeyindeki Yanan şehrinde tespit edildi.

Ayrıca ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinin Ningbo şehrinde de 9 yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 60 vaka kaydedilirken, can kaybı yaşanmadı.

13 milyonluk şehirde karantina sürüyor

Şian'da, 23 Aralık'ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri sürüyor.

Şehirde yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 1663'e ulaştı. Numunelerde yapılan incelemelerde, vakaların Kovid-19'unun Delta varyantını taşıdığı, hastalığın 4 Aralık'ta şehre yurt dışından gelen vakalardan yayıldığı tespit edilmişti.

Kentte giriş çıkışlar durdurulurken, 28 Aralık'tan bu yana vatandaşlara bedava temel gıda maddeleri dağıtılıyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 102 bin 666 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 127 hastanın tedavisi sürüyor.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı yayılma endişeye yol açıyor.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Omicron varyantını taşıyan Cathay Pasific Havayolu uçuş personeli ile bağlantılı vakaların sayısının 6'ya çıktığını bildirdi.

Tüm vakaların geçen hafta karantina kurallarını ihlal ederek kentte dolaşan 44 yaşındaki uçuş görevlisi ile 27 Aralık'ta aynı restoranda yemek yiyen kişiler olduğu bildirildi.

Bu, kentte Omicron varyantı taşıyan ilk yerel kaynaklı yayılma oldu.

Hong Kong'da son 24 saatte 29 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, bu 18 Nisan 2021'den bu yana tek günde kaydedilen vaka oldu.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu kentte bugüne dek 12 bin 722 vaka tespit edilirken 213 kişi hayatını kaybetti, 295 hastanın tedavisi sürüyor.

Tayvan

Öte yandan Çin ile ihtilaflı Tayvan adasında da Omicron kaynaklı ilk yayılmanın görüldüğü bildirdi.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamada, geçen ay ABD, Japonya ve Çin ana karasından gelen üç yolcunun, Omicron varyantı taşıyan yurt dışı kaynaklı ayrı vakalar değil, yurt dışı kaynaklı tek vakadan ortaya çıkan 3 vaka olarak yeniden sınıflandırıldığını açıkladı.

Açıklamada, 14-21 Aralık tarihlerinde Tayvan'a gelen üç yolcunun aynı karantina otelinde geçirdikleri 4 günün çakıştığı, yolculardan ikisinin burada enfekte olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Böylece adada tespit edilen Omicron vakalarının sayısı 2'si yurt içinde bulaşan olmak üzere 90'a çıktı.

Son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 25 yeni vakanın tespit edildiği Tayvan'da bugüne dek 17 bin 95 vaka görülürken 850 kişi hayatını kaybetti, 343 hastanın tedavisi sürüyor.???????