Çin Hong Kong Yasama Meclisini basan protestocuları kınadı

HONG Pekin yönetimi, Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkılan protestolar sırasında bir grup göstericinin Yasama Meclisi binasını basmasını kınadı.

HONG Pekin yönetimi, Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkılan protestolar sırasında bir grup göstericinin Yasama Meclisi binasını basmasını kınadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin güçlü şekilde Hong Kong yönetiminin arkasında olduğunu belirtti.

Hong Kong'da binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak Yasama Meclisini basan protestoculara tepki gösteren Gıng, "Bu şiddet içeren saldırılar sosyal düzeni tehlikeye atan ve hukuku ayaklar altına alan ciddi yasa dışı davranışlardır. Güçlü şekilde kınıyoruz." diye konuştu.

Gıng, Hong Kong'daki olaylara ilişkin yabancı hükümetlerden gelen açıklama ve müdahaleleri reddettiklerini ifade ederek, diğer ülkelerin şiddet içeren suçları desteklememesi ve yanlış sinyaller göndermemesi gerektiğini kaydetti.

Bu arada Çin Komünist Partisinin gazetesi Global Times'da yayınlanan başyazıda, "kendini beğenmiş" diye nitelendirilen protestocuların hukuka saygılarının olmadığı savunuldu.

Lam'a yine istifa çağrısı

Buna karşın, göstericilerin önemli isimlerinden Joshua Wong, Meclisin basılması ve tahrip edilmesinin bazıları tarafından eleştirilmesinin anlaşılabildiğini ancak gösterilere yoğun katılımın Hong Kong yönetimine ilettikleri taleplerin desteklendiği anlamına geldiğini söyledi.

Wong, artık yeterli bir yönetici olarak görmediği Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam'ın, meydanlarda protestocuların tekrarladığı gibi istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Hong Kong'un yönetiminin İngiltere'den Çin'e devredilişinin 22'nci yıl dönümünde binlerce kişi protestolar için dün sokaklara çıkarken, protestocuların gündeminde kısa süre önce kentte yine büyük gösterilere neden olan ve bu gösteriler nedeniyle askıya alınan zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme vardı. Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocu, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmiş, binada maddi zarara sebep olmuştu. Eylemciler ayrıca, Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyamıştı.

Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Lam, 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının, toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisini istila etti

Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisini istila etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin gazetesine yazdı: Bu yüzyılda bunu başaracağız

Borsa, 26 Mart'tan bu yana ilk kez 100 bin puanın üzerine çıktı