Çin Huarong Varlık Yönetimi Şirketinin eski yöneticisine yolsuzluk suçundan idam cezası verildi - Son Dakika

Çin Huarong Varlık Yönetimi Şirketinin eski yöneticisine yolsuzluk suçundan idam cezası verildi

05.01.2021 13:53
Çin Huarong Varlık Yönetimi Şirketinin eski yöneticisine yolsuzluk suçundan idam cezası verildi, System.String[]

Çin'de devlete ait Çin Huarong Varlık Yönetimi Şirketinin eski Yönetim Kurulu Başkanı Lai Şiaomin, yolsuzluk suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede idam cezasına çarptırıldı.

Çin'de devlete ait Çin Huarong Varlık Yönetimi Şirketinin eski Yönetim Kurulu Başkanı Lai Şiaomin, yolsuzluk suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede idam cezasına çarptırıldı.

Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Tiencin İkinci Orta Halk Mahkemesi'nde yolsuzluk, rüşvet ve çift eşlilik suçlarından hakim karşısına çıkan Lai, idam cezasına mahkum edildi ve kişisel mal varlığına el konuldu.

Mahkemede ayrıca Lai'in 2008-2018 yılları arasında yaptığı yolsuzluk ve aldığı rüşvetlerin yaklaşık 1,8 milyar yuan (yaklaşık 276 milyon dolar) tutarında olduğu, rüşvet olarak aldıklarının başında gayrimenkul geldiği belirtildi.

Lai, Çin Huarong Varlık Yönetimi Şirketinin başına 2012 yılında getirilmişti. Daha önce Çin Merkez Bankasında görevlerde bulunan Lai, ülkenin yolsuzluk soruşturması geçiren üst düzey yetkilileri arasında yer alıyor.

Lai'a Nisan 2018'de Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu (CCDI) tarafından soruşturma açılmış, soruşturma Ekim 2018'de tamamlanmıştı.

Soruşturmada Lai'in şirkette gelişigüzel operasyonlar yaptığı, devlet malını zimmetine geçirerek rüşvet aldığı, kamu malıyla lüks restoranlarda yemek verdiği ve akrabalarının seyahat giderlerini şirket bütçesinden karşıladığı aktarılmıştı.

Ülkede yargıya intikal eden yolsuzluk soruşturmaları müebbet hapis veya idam cezalarıyla sonuçlanabiliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasının ardından, yolsuzlukla mücadele edeceğini açıklamış ve yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" olarak nitelendirmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Yönetim Kurulu, Yolsuzluk, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin Huarong Varlık Yönetimi Şirketinin eski yöneticisine yolsuzluk suçundan idam cezası verildi - Son Dakika


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