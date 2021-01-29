Çin Huarong Varlık Yönetimi Şirketinin eski yöneticisi "yolsuzluk" suçundan idam edildi - Son Dakika

Çin'de devlete ait Çin Huarong Varlık Yönetimi Şirketinin eski Yönetim Kurulu Başkanı Lai Şiaomin, yolsuzluk ve rüşvet suçundan idam edildi.

Ülkenin başkenti Pekin'de bulunan Yüksek Halk Mahkemesi Lai'ya Tiencin İkinci Orta Halk Mahkemesi tarafından 5 Ocak'ta yolsuzluk, rüşvet ve çeşitli suçlardan verilen idam cezasını onadı.

Kararın ardından Lai'in idamı Tiencin'deki İkinci Orta Halk Mahkemesi'nce infaz edildi.

Tiencin'de 5 Ocak'ta yapılan mahkemede Lai'in 2008-2018 yılları arasında yaptığı yolsuzluk ve aldığı rüşvetlerin yaklaşık 1,8 milyar yuan (yaklaşık 276 milyon dolar) tutarında olduğu, rüşvet olarak aldıklarının başında gayrimenkul geldiği belirtilmişti.

Yolsuzluk, rüşvet ve çift eşlilik suçlarından idam cezasına mahkum edilen Lai'in mal varlığına da el konulmuştu

Lai, Çin Huarong Varlık Yönetimi Şirketinin başına 2012 yılında getirilmişti. Daha önce Çin Merkez Bankasında görevlerde bulunan Lai, ülkenin yolsuzluk soruşturması geçiren üst düzey yetkilileri arasında yer alıyordu.

Lai'a Nisan 2018'de Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu (CCDI) tarafından soruşturma açılmış, soruşturma Ekim 2018'de tamamlanmıştı.

Soruşturmada Lai'in şirkette gelişigüzel operasyonlar yaptığı, devlet malını zimmetine geçirerek rüşvet aldığı, kamu malıyla lüks restoranlarda yemek verdiği ve akrabalarının seyahat giderlerini şirket bütçesinden karşıladığı aktarılmıştı.

Ülkede yargıya intikal eden yolsuzluk soruşturmaları müebbet hapis veya idam cezalarıyla sonuçlanabiliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasının ardından, yolsuzlukla mücadele edeceğini açıklamış ve yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" olarak nitelendirmişti.