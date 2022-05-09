Çin hükümeti yayın yasağı getiriyor! Çocukların akşam 10\'dan sonra canlı yayın izlemesi yasak

Çin hükümetinin aldığı video oyun yasağı kararları sonrası şimdi de canlı yayınlarda kural değişikliğine gidiyor. Reşit olmayan bireylerin saat 22.00'den sonra yayın izlemeleri ve yayıncıya bağış yapmaları yasaklandı.

AKŞAM 10'DAN SONRA YAYIN YASAĞI GELDİ

Canlı yayınların saatlerinde değişikliğe giderek, reşit olmayan bireylerin saat 22.00'den sonra canlı yayınlanacak içerikleri izlemesi yasaklandı. Bu kural Twitch veya Youtube'da geçerli olmayacak, yalnızca Çin'in kendisine özel olan canlı yayın sitelerinde geçerli olacaktır.

BAHŞİŞ VERMELERİ ENGELLENECEK

Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi'nin yaptığı açıklamada, canlı yayın platformlarında 16 yaşını doldurmamış bireylerin canlı yayıncılara bahşiş vermesini veya veli izni olmadan canlı yayın açmalarını önlemek amacıyla yeni yasakların geldiği bildirildi.

EBEVEYNLERİN ZORLA KAPATMASI GEREKECEK

Reşit olmayan kullanıcılar, akşam 10'dan sonra canlı yayın içeriklerini izlemeye devam ediyorlarsa, ebeveynleri tarafından zorla kapatılması gerekecek. Çin'in en önde gelen canlı yayın platformları arasında ByteDance, TikTok'un Çin versiyonu Douyin, Kuaishou, Bilibili gibi birçok site için yeni kurallar geçerli oldu.