Çin hükümetinden teknolojik kalkınmanın güçlendirilmesi mesajı - Son Dakika

Çin hükümetinden teknolojik kalkınmanın güçlendirilmesi mesajı

18.12.2020 17:41
Çin hükümetinden teknolojik kalkınmanın güçlendirilmesi mesajı, System.String[]

Çin hükümeti, ulusal kalkınmayı sınırlandıran önemli zorlukların çözülmesi için ulusal teknolojik kalkınmanın güçlendirilmesi kararı aldı.

Çin hükümeti, ulusal kalkınmayı sınırlandıran önemli zorlukların çözülmesi için ulusal teknolojik kalkınmanın güçlendirilmesi kararı aldı.

Çin basınındaki haberlere göre, Çin Ekonomik Çalışma Konferansı yıllık toplantısı, başkent Pekin'de Devlet Başkanı Şi Cinping liderliğinde düzenlendi.

Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi ile Çin Devlet Konseyinden üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda 2020 yılı ekonomik çalışmaları değerlendirildi, 2021 yılı ekonomik çalışmalarına yönelik konular ele alındı.

Toplantıda "ülkenin ulusal stratejik teknolojilerinin güçlendirilmesi, endüstriyel tedarik zinciri üzerindeki kontrol yeteneğinin artırılması, iç piyasa talebinin bu strateji temelinde genişletilerek artırılması, reform ve dışa açılımın kapsamlı şekilde teşvik edilmesi, tekelleşmeyle mücadele, sermayenin düzensiz genişlemesinin engellenmesi"ne yönelik kararlar alındı.

Söz konusu ulusal stratejik teknolojinin güçlendirilmesi konusunda devletin, önemli bilimsel ve teknolojik inovasyon alanlarında organize edici rol üstlenmesi, bu doğrultuda stratejik taleplerin yönlendirilmesi ile ulusal kalkınma ve güvenliği sınırlandıran büyük sorunları çözmek için çaba harcanması gerektiği belirtildi.

Çin, stratejik teknolojilerde 2025'e kadar başat rol oynamak istiyor

Çin, yüksek teknoloji ve üretim teknolojilerinde endüstriyel dönüşüm olarak gördüğü "Made in China 2025 (MIC2025) hedefiyle" yaklaşık 10 teknoloji ağırlıklı stratejik sektörde başat rol oynamayı hedefliyor.

Pekin yönetiminin 2015 yılında açıkladığı MIC2025 Programı, robotik teknolojiler, denizcilik, demir yolu ulaşımı, elektrikli araçlar, havacılık ve uzay teknolojileri, bilişim ve internet teknolojileri, tıp teknolojisi ve ilaç sanayi, tarım ve enerji alanlarını kapsıyor.

Programa göre, Pekin yönetimi, havacılık, uzay ve bilişim teknolojilerinin materyal ve önemli parçalarının üretiminde 2025'e kadar yüzde 70 kendine yeterli hale gelmeyi amaçlıyor.

Aynı zamanda Çin'in en önemli teknoloji alanlarında yüzde 70 dışa bağımsız hale gelmesi ve bunu da devlet destekli şirketler aracılığıyla yürütmesi, Washington cenahında tepkiyle karşılanıyor.

ABD'li senatörlerden Marco Rubio, geçen yıl Çin'in MIC2025 Planı'nın, ABD'nin teknoloji şirketleri için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, Pekin yönetiminin bu planına karşılık verilmesi amacıyla Kongre'ye Çinli şirketlerin ABD'ye yatırımlarına sınırlama ve vergi getirmesi yönünde yasa tasarısı sunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Şi Cinping, Pekin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çin hükümetinden teknolojik kalkınmanın güçlendirilmesi mesajı - Son Dakika Ekonomi


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