Çin'i fırtına vurdu: 20 yaralı - Son Dakika
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Çin'i fırtına vurdu: 20 yaralı

12.04.2022 21:47
Çin'i fırtına vurdu: 20 yaralı

Çin'in Siçuan eyaletini vuran fırtınada 20 kişi hafif şekilde yaralanırken, 10 bin kişi şiddetli yağışın neden olduğu sel ve su baskınlarından etkilendi.

Çin'in Siçuan eyaletini vuran fırtınada 20 kişi hafif şekilde yaralanırken, 10 bin kişi şiddetli yağışın neden olduğu sel ve su baskınlarından etkilendi.

Çin'in Siçuan eyaletinde yer alan Anyue'yi fırtına vurdu. Kentte etkili olan en şiddetli rüzgarın hızı saatte yaklaşık 144 kilometreye ulaşırken, en az 10 bin kişi fırtınanın getirdiği şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilendi. Fırtına nedeniyle 20 kişi hafif şeklide yaralanırken, 16'sının tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi. - PEKİN

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Çin Halk Cumhuriyeti, Fırtına, Sel, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çin'i fırtına vurdu: 20 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'i fırtına vurdu: 20 yaralı - Son Dakika
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