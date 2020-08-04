Çin'i Hagupit tayfunu vurdu - Son Dakika

Koronavirüs salgının ardından Çin'in başı tayfun ve sel felaketinden kurtulmuyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinden sonra, ülkede bu hafta başında Hagupit tayfunu etkili olmaya başladı.

Çin'in doğusunda etkili olan Hagupit tayfunu sebebiyle sel felaketi yaşanıyor. Saatte 90 km hızla esen rüzgarlar yaşamı olumsuz etkilerken, binlerce kişi evlerinden tahliye oldu. Caddelerde araçlar su altında kaldı, madde zarar milyon dolarla ifade ediliyor.

ALARM SEVİYESİ TURUNCUYA YÜKSELTİLDİ

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi ülkenin doğusunda Hagupit tayfunu nedeniyle alarm seviyesi, en yüksek ikinci seviye olan turuncuya yükseltildi.