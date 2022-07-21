Çin'i kasırga vurdu: 1 ölü, 25 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'i kasırga vurdu: 1 ölü, 25 yaralı

21.07.2022 15:33

Çin'in Jiangsu eyaletinde etkili olan kasırga nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Çin'in Jiangsu eyaletinde etkili olan kasırga nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Kasırganın yol açtığı hasarın yaklaşık 65 milyon yuan olduğu belirtildi.

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Lianyungang kentini kasırga vurdu. Ağaçlar, yollardaki kamyonlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları uçtu, bazı binaların camları kırıldı. Tarım arazilerinde de büyük hasar meydana geldi. Toplam 2 bin 272 kişiyi olumsuz etkileyen kasırgada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1'i ağır olmak üzere 25 kişinin de yaralandığı açıklandı. Toplam 3 bin 148 eve zarar veren kasırganın yol açtığı ekonomik kaybın yaklaşık 65 milyon yuan (9.61 milyon dolar) olduğu tahmin ediliyor.

(İHA)

YORUMLAR
500
Çin'de Yılın İlk Yarısında Doğal Afetlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıplar 88 Milyar Yuanı Aştı Çin'de Yılın İlk Yarısında Doğal Afetlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıplar 88 Milyar Yuanı Aştı Video: Çin, Daha İyi Yaşam ve Daha İyi Ekoloji İçin En Yüksek Rakımlı İlçesinin Sakinlerini Başka Yere Yerleştiriyor Video: Çin, Daha İyi Yaşam ve Daha İyi Ekoloji İçin En Yüksek Rakımlı İlçesinin Sakinlerini Başka Yere Yerleştiriyor
Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'i kasırga vurdu: 1 ölü, 25 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:27 Avrupa Merkez Bankası'ndan seneler sonra ilk! 2011'den bu yana ilk kez faiz artırıldı
15:24 Bağcılar'da cesedi bulunmuştu! Kuzeninin kocası tarafından katledilen Pınar Damar'ın tabutunun üzerine gelinlik konuldu
15:23 Avrupa futbol liglerini yayınlayacak platformlar kesinleşti
15:13 Aşk Bodrum'da yaşanıyor! Buket Aydın'dan ayrılan Emir Sarıgül Sibel Can'a döndü
14:42 Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
14:34 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
14:32 Hakan Fidan, Fahrettin Altun'un telefonuna bakmıştı! Olayın perde arkasında neler yaşandı?
14:20 Mansur Yavaş, Ankapark'ın kapılarını açtı
11:41 Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
14:14 Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! İlişkileri olduğunu öne sürüp Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 15:33:37. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'i kasırga vurdu: 1 ölü, 25 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement