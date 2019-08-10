Son Dakika Haberleri: Çin'i Lekima tayfunu vurdu: 13 ölü
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Çin'i Lekima tayfunu vurdu: 13 ölü

2 saat önce

Çin'in doğusunda etkili olan Lekima tayfunu nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi kayboldu.

Çin'i Lekima tayfunu vurdu: 13 ölü, System.String[]
Çin'in doğusunda etkili olan Lekima tayfunu nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi kayboldu.
Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, bu sabah ülkenin doğu kıyısına ulaşan Lekima tayfunu, Cıciang eyaletini etkisi altına aldı.
Cıciang'ın Taicou, Vıncou ve Ningbo gibi altı kentini ciddi şekilde vuran ve bu yılın 9'uncu tayfunu olan Lekima, 13 kişinin ölümüne neden olurken, 16 kişiden ise haber alınamıyor.
Eyalette, 3 milyon insanı etkileyen tayfun nedeniyle 752 bin, Şanghay kentinde de 253 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi.
Saatte 187 kilometre hızla esen rüzgarlara neden olan tayfunun Cıciang'ın yanı sıra Anhui, Fucien, Ciangsu eyaletleri ve Şanghay kentinde yağışlara sebep olması bekleniyor.
Ulaşım durma noktasına geldi
Cıciang'da 288 hava yolu seferi tayfun nedeniyle iptal edilirken, eyalet hükümeti, tren yolu ve feribot seferlerini geçici olarak durdurdu.
Tayfunun etkili olduğu bölgelerde binden fazla kurtarma ekibi, 150 itfaiye ve 100 botla kurtarma çalışması yürütülüyor.
Lekima'nın ülkenin kuzey ve batı yönlerinde iç kesimlere doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor.
Ulusal Meteoroloji Merkezi, dün Lekima nedeniyle kırmızı alarm verildiğini duyurmuştu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:20 Kaynak: AA
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