Çin'i Protesto İçin İstanbul'dan Ankara'ya Yürüyen Gruba Jandarma Engeli
1 saat önce
Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı baskıyı protesto etmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen gruba Kızılcahamam çıkışında jandarma tarafından izin verilmedi.
Çin
'in Doğu Türkistan
'da Uygur
Türklerine uyguladığı baskıyı protesto etmek için İstanbul
'dan Ankara
'ya yürüyen gruba Kızılcahamam
çıkışında jandarma tarafından izin verilmedi.
İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlılar, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Ellerinde Türk ve Uygur bayrakları olan grup üyeleri, dün Kızılcahamam ilçesine ulaştı. Geceyi Kızılcahamam'da geçiren grup bugün öğle saatlerinde Ankara'ya doğru yola çıktı. Ancak jandarma ekipleri grubu, Kargasekmez mevkiinde durdurarak, yürüyüşlerine izin vermedi. Bunun üzerine grup burada beklemeye başladı.
Grupta bulunan Muhammet Emin
Yiğitoğlu, amaçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile görüşerek Çin'de Uygur Türklerine uygulanan zulmü anmak olduğunu belirterek, "Öğleden bu yana soğuk havada burada bekliyoruz, geri dönmeyeceğiz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Jandarmadan görüntü
-Gruptan görüntü
-detay
Haber-Kamera: Nurullah TOSUN/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:36 Kaynak: DHA
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