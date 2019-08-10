Son Dakika Haberleri: Çin'i vuran Lekima tayfunu sonucu 22 kişi hayatını kaybetti
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Çin'i vuran Lekima tayfunu sonucu 22 kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Çin'in güneydoğusunu vuran Lekima tayfunu sonucu en az 22 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çin'i vuran Lekima tayfunu sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Çin'in güneydoğusunu vuran Lekima tayfunu sonucu en az 22 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çin'in güneydoğusunu vuran Lekima tayfunu sonucu en az 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de kayıp olduğu kaydedildi. Felaket sonucu 1 milyondan fazla insan da bölgeden tahliye edildi.

Lekima tayfunu, cumartesi gecesinin erken saatlerinden itibaren Çin'in finansal başkenti Şangay ile Tayvan arasında bulunan Wenling'e ulaştı. Fırtına, uzmanlar tarafından başlangıçta bir "süper tayfun" olarak tanımlandı. Ancak 187 kilometre hızla esen rüzgarlar zayıfladı. Zhejiang eyaleti boyunca kuzeye doğru yavaşça ilerlemeye devam eden tayfun, 20 milyondan fazla nüfuslu Şangay'a yaklaşıyor. Acil durum ekipleri sular içinde kalan araçları kurtarmanın yanı sıra, devrilen ağaçlar ve elektrik kesintileri ile uğraşıyor. Ayrıca binden fazla uçuş ve tren hizmeti de iptal edildi.

Tayfunun Şangay'a ulaştığında daha da zayıflaması bekleniyor. Ancak yine de olası bir sel felaketinin yaşanabileceği yönünde uyarılar yapılıyor. Bölgedeki itfaiye ekibi kurtarma birimi başkanı Fu Songliang, "Felaket çoğunlukla kırsal-kentsel entegrasyon bölgelerini vuruyor. Bunlar alçak bölgeler. Dağlık alanlardan gelen sel suları aşağılara indiğinde ise, ciddi şekilde hasar oluşturuyor" dedi.

Zhejiang eyaletinde 800 bin kişi, Şanghay da ise 250 bin civarında kişi evlerinden tahliye edildi. Yerel medya, bölgede tahmini olarak 2,7 milyon evin elektriksiz kaldığını haberleştirdi. - PEKİN
Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:29 Kaynak: İHA
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