- Çin'i Vuran Lekima Tayfununda Ölü Sayısı Artıyor- Felaket Havadan Görüntülendi
1 saat önce
- Çin'i vuran Lekima tayfununda ölü sayısı artıyor Felaket havadan görüntülendiPEKİN - Çin'in güneydoğusunu vuran Lekima tayfunu sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
- Çin'i vuran Lekima tayfununda ölü sayısı artıyor Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 02:06 Kaynak: İHA
Felaket havadan görüntülendi
PEKİN - Çin'in güneydoğusunu vuran Lekima tayfunu sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Çin'in güneydoğusunu vuran Lekima tayfununda ölü sayısı artıyor. Felaket sonucu ölü sayısının 30'a yükseldiği, 18 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Ölümlerin çoğunun Wenzhou şehrindeki Yongjia bölgesinde meydana gelen toprak kaymaları sonucu yaşandığı belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürürken sel altında kalan Çin'in güneydoğusu havadan görüntülendi.
Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı Bayram tatili faciaya döndü! Anne ve 4 aylık çocuğu hayatını kaybetti Kesilmek üzereyken kaçan kurbanlık boğa sahiplerini 20 kilometre peşinde koşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu aracılığıyla Mehmetçik'e bayram mesajı yolladı