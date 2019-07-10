Son Dakika Haberleri: Çin için casusluk yapan eski ABD'li diplomata 40 ay hapis cezası
Son Dakika Dünya Haber

Çin için casusluk yapan eski ABD'li diplomata 40 ay hapis cezası

30 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı eski diplomat Candace Marie Claiborne'un Çin istihbarat ajanlarına para karşılığı ABD'ye ait önemli belgeleri ulaştırdığı gerekçesiyle 40 ay hapis ve 40 bin dolar para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Çin için casusluk yapan eski ABD'li diplomata 40 ay hapis cezası, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı eski diplomat Candace Marie Claiborne'un Çin istihbarat ajanlarına para karşılığı ABD'ye ait önemli belgeleri ulaştırdığı gerekçesiyle 40 ay hapis ve 40 bin dolar para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

63 yaşındaki Claiborne'un Çin ajanlarının karıştığı üst düzey casusluk faaliyetlerinden birine yardımcı olduğu ve ABD'ye ait özel istihbarat bilgilerini sızdırdığı belirtildi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Messi'ye 2 yıl men cezası gelebilir ABD'nin S-400 tehdidine Türkiye'den yanıt Kadın yolcu, kendisini ikaz eden otobüs sürücüsüne saldırdı Son dakika! Trump'ın "Aptal" dediği büyükelçi istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:23:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin için casusluk yapan eski ABD'li diplomata 40 ay hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]