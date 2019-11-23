Son Dakika Haberleri: Çin için casusluk yapan eski CIA çalışanına 19 yıl hapis cezası
Son Dakika Dünya Çin için casusluk yapan eski CIA çalışanına 19 yıl hapis cezası - Son Dakika Dünya

Çin için casusluk yapan eski CIA çalışanına 19 yıl hapis cezası

6 saat önce

ABD'nin Virginia eyaletinde bir federal mahkeme, Çin'e önemli bilgiler sızdıran eski bir CIA çalışanını casusluk suçundan 19 yıl hapis cezasına mahkum etti. 55 yaşındaki Jerry Chuan Shing Lee geçtiğimiz mayıs ayında hakkındaki suçlamaları kabul etmişti

Çin için casusluk yapan eski CIA çalışanına 19 yıl hapis cezası, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde bir federal mahkeme, Çin'e önemli bilgiler sızdıran eski CIA çalışanını casusluk suçundan 19 yıl hapis cezasına mahkum etti. 55 yaşındaki Jerry Chuan Shing Lee geçtiğimiz mayıs ayında hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.


2007 yılında CIA'den ayrılan ABD vatandaşı Lee, Çin'in Özel İdari Bölgesi olan Hong Kong'a yerleşti. 2010'da iki Çinli istihbarat görevlisi 100 bin dolar karşılığında Lee'ye CIA görevlisi olarak edindiği bilgileri vermesini teklif etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:50 
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