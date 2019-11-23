Çin için casusluk yapan eski CIA çalışanına 19 yıl hapis cezası

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde bir federal mahkeme, Çin'e önemli bilgiler sızdıran eski CIA çalışanını casusluk suçundan 19 yıl hapis cezasına mahkum etti. 55 yaşındaki Jerry Chuan Shing Lee geçtiğimiz mayıs ayında hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.



2007 yılında CIA'den ayrılan ABD vatandaşı Lee, Çin'in Özel İdari Bölgesi olan Hong Kong'a yerleşti. 2010'da iki Çinli istihbarat görevlisi 100 bin dolar karşılığında Lee'ye CIA görevlisi olarak edindiği bilgileri vermesini teklif etti.