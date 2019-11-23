Son Dakika › Dünya › Çin için casusluk yapan eski CIA çalışanına 19 yıl hapis cezası - Son Dakika Dünya
Çin için casusluk yapan eski CIA çalışanına 19 yıl hapis cezası
6 saat önce
ABD'nin Virginia eyaletinde bir federal mahkeme, Çin'e önemli bilgiler sızdıran eski bir CIA çalışanını casusluk suçundan 19 yıl hapis cezasına mahkum etti.
55 yaşındaki Jerry Chuan Shing Lee geçtiğimiz mayıs ayında hakkındaki suçlamaları kabul etmişti
Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde bir federal mahkeme, Çin'e önemli bilgiler sızdıran eski CIA çalışanını casusluk suçundan 19 yıl hapis cezasına mahkum etti. 55 yaşındaki Jerry Chuan Shing Lee geçtiğimiz mayıs ayında hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.
2007 yılında CIA'den ayrılan ABD vatandaşı Lee, Çin'in Özel İdari Bölgesi olan Hong Kong'a yerleşti. 2010'da iki Çinli istihbarat görevlisi 100 bin dolar karşılığında Lee'ye CIA görevlisi olarak edindiği bilgileri vermesini teklif etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:50
ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yasakladı FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'de olduğu ortaya çıktı Ukraynalı akademisyen, canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı