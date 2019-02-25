Son Dakika Haberleri: 'Çin ihracatında 171 milyar euroluk kayıp olacak'

'Çin ihracatında 171 milyar euroluk kayıp olacak'

1 saat önce

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü, "Donald Trump yönetiminin Çin'e karşı ek gümrük tarifeleri uygulaması halinde Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatta 171,3 milyar euroluk kayıp olacak.

'Çin ihracatında 171 milyar euroluk kayıp olacak', System.String[]
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü, "Donald Trump yönetiminin Çin'e karşı ek gümrük tarifeleri uygulaması halinde Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatta 171,3 milyar euroluk kayıp olacak." açıklaması yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:25 

Donald Trump, Ekonomi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Açıklamasıyla Paladyum Yeni Rekorunu Kırdı Ivanka Trump'tan Çok Konuşulacak Venezuela Çıkışı: Sen Çok Yaşa

Bakan Selçuk Sinyali Verdi! Eğitim Sisteminde Köklü Değişiklikler Olacak BMW'ye Emisyon Hatası Nedeniyle 8,5 Milyon Euro Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:30:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Çin ihracatında 171 milyar euroluk kayıp olacak'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]