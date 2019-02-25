'Çin ihracatında 171 milyar euroluk kayıp olacak'
1 saat önce
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü, "Donald Trump yönetiminin Çin'e karşı ek gümrük tarifeleri uygulaması halinde Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatta 171,3 milyar euroluk kayıp olacak.
Alman Ekonomi
Araştırma Enstitüsü, "Donald Trump
yönetiminin Çin
'e karşı ek gümrük tarifeleri uygulaması halinde Çin'in ABD
'ye yaptığı ihracatta 171,3 milyar euroluk kayıp olacak." açıklaması yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:25
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