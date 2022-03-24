Çin İki Adet Ultra Yüksek Voltajlı Elektrik İletim Projesine Başlıyor - Son Dakika
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Çin İki Adet Ultra Yüksek Voltajlı Elektrik İletim Projesine Başlıyor

24.03.2022 17:28
Çin İki Adet Ultra Yüksek Voltajlı Elektrik İletim Projesine Başlıyor

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) — Toplam 10,9 milyar yuan (yaklaşık 1,71 milyar ABD doları) yatırımla inşa edilecek olan toplam uzunluğu 525 kilometreyi bulan 1.000 kilovoltluk iki proje doğudaki Fuzhou kentini ülkenin orta kesimdeki Zhumadian, doğudaki Xiamen kentini ise yine ülkenin orta kesimdeki Wuhan kentleriyle bağlayacak. Devlet Elektrik Şebeke Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, her iki projenin […]

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) — Toplam 10,9 milyar yuan (yaklaşık 1,71 milyar ABD doları) yatırımla inşa edilecek olan toplam uzunluğu 525 kilometreyi bulan 1.000 kilovoltluk iki proje doğudaki Fuzhou kentini ülkenin orta kesimdeki Zhumadian, doğudaki Xiamen kentini ise yine ülkenin orta kesimdeki Wuhan kentleriyle bağlayacak. Devlet Elektrik Şebeke Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, her iki projenin de gelecek yıl faaliyete geçmesi ve açık deniz rüzgar çiftlikleri ile fotovoltaik enerji santrallerinde üretilen temiz enerjinin tüketimini teşvik edilmesine yardımcı olması bekleniyor.

Açıklamada Devlet Elektrik Şebeke Kurumu'nun şimdiye dek 29 UHV projesini tamamlayıp 2,5 trilyon kilovat-saatten fazla elektrik iletimi sağladığı kaydedildi. Günümüzde 240 milyon kilovat olan eyaletler arası ve bölgeler arası elektrik iletim kapasitesinin 2030 yılında 370 milyon kilovatın üzerine çıkması bekleniyor. Dünyanın en büyük elektrik şirketi olan Devlet Elektrik Şebeke Kurumu, Çin topraklarının yüzde 88'ini kapsayan hizmet sahasıyla 1,1 milyardan fazla insana elektrik sağlıyor.

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Kaynak: Xinhua

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