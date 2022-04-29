Çin İki Yeni Uyduyu Uzaya Fırlattı - Son Dakika
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Çin İki Yeni Uyduyu Uzaya Fırlattı

29.04.2022 20:17
Çin İki Yeni Uyduyu Uzaya Fırlattı

JİUQUAN, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin, Cuma günü ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya başarılı şekilde iki uydu gönderdi.

JİUQUAN, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin, Cuma günü ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya başarılı şekilde iki uydu gönderdi. Siwei 01 ve 02 adlı uydular, Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 12.11'de uzaya gönderildi ve planlanan yörüngeye girdi. Uydular; arazi ölçme ve haritalama, çevrenin korunması, kent güvenliği ve dijital kırsal kalkınma gibi sektörler için yüksek hassasiyete sahip uzaktan algılama veri hizmetleri sağlayacak. Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait taşıyıcı roketlerin 417. göreviydi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Pekin, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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