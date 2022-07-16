Çin İki Yeni Uyduyu Uzaya Fırlattı - Son Dakika
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Çin İki Yeni Uyduyu Uzaya Fırlattı

16.07.2022 11:13
Çin İki Yeni Uyduyu Uzaya Fırlattı

TAİYUAN, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumartesi günü, Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle uzaya iki uydu gönderdi.

TAİYUAN, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumartesi günü, Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle uzaya iki uydu gönderdi. Siwei 03 ve 04 diye adlandırılan uydular, Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 06.57'de (TSİ 01.57) uzaya fırlatıldı ve kısa süre sonra önceden belirlenmiş yörüngeye girdi. Uydular; kara kaynaklarının araştırılması, doğal afetlerin izlenmesi, kentsel planlama ve güvenlik gibi sektörler için ticari uzaktan algılama hizmetleri sağlayacak. Bu, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 427. uçuş göreviydi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanxi, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin İki Yeni Uyduyu Uzaya Fırlattı - Son Dakika

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