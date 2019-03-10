Son Dakika Haberleri: Çin ile ABD Ticaret Müzakerelerinde Kritik Konularda Anlaştı"

Çin ile ABD Ticaret Müzakerelerinde Kritik Konularda Anlaştı"

1 saat önce

Çin'in merkez bankası konumundaki Çin Halk Bankası'nın Başkanı Yi Gang, ticaret müzakerelerinin son turunda ABD ile döviz kuru gibi meselelerin ele alındığını ve birçok kritik hususta mutabakat sağlandığını açıkladı.

Çin ile ABD Ticaret Müzakerelerinde Kritik Konularda Anlaştı
Çin'in merkez bankası konumundaki Çin Halk Bankası'nın Başkanı Yi Gang, ticaret müzakerelerinin son turunda ABD ile döviz kuru gibi meselelerin ele alındığını ve birçok kritik hususta mutabakat sağlandığını açıkladı.

13. Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) ikinci toplantısı sırasında gazetecilere demeç veren Yi Gang, yakın zamanda sona eren 7. tur üst düzey ekonomi ve ticaret müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yi Gang, müzakerelerde iki tarafın para politikalarını belirleme özerkliği konusunda birbirine saygı göstermeyi ve piyasa tarafından belirlenen döviz kuru sistemi ilkesine riayet etmeyi masaya yatırdığını söyledi.

Başkan Yi Gang'ın verdiği bilgilere göre, önceki G20 zirvelerinde verilen taahhütlerin hayat geçirilmesinin de konuşulduğu müzakerelerde, örneğin rekabetçi devalüasyon yapmama, döviz piyasasında yakın teması koruma gibi konular ele alındı.

Aynı zamanda Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) veri şeffaflığı standartlarına uygun olarak veri paylaşmayı taahhüt etme meselesi de müzakerelerde gündeme gelen konular arasındaydı.

Döviz meselesinin G20 ülkeleri, IMF gibi iki ve çok taraflı platformlar arasındaki önemli bir konu olduğunu vurgulayan Yi Gang, Çin ile ABD arasındaki döviz kuru sorununun uzun zamandır istişare edildiğini sözlerine ekledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:37 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: ABD'nin Güvenliğiyle İlgisi Yok Yeni Parti İddiaları ile Gündeme Gelen Gül ve Davutoğlu Ekrana Çıktı

Diriliş Ertuğrul'dan Büyük Başarı! İhracatı Arttırdı 1969 Model Otomobili, 10 Yılda 50 Bin Lira Harcayarak İlk Günkü Haline Dönüştürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 17:12:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin ile ABD Ticaret Müzakerelerinde Kritik Konularda Anlaştı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]