Çin ile Arap Birliği arasında veri güvenliği iş birliği girişimi başlatıldı - Son Dakika

Çin ile Arap Birliği arasında veri güvenliği iş birliği girişimi başlatıldığı bildirildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, girişim, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu ile Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hossam Zaki'nin katıldığı video konferansın ardından duyuruldu.

Ma ve Zaki görüşmede, ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Çinli bakan yardımcısı Ma, Çin'in gelişmeye ve refaha odaklanarak Arap ülkeleriyle çalışacağını söyledi.

Taraflar dijital ekonominin hızla geliştiği bir ortamda veri güvenliği iş birliği girişimlerinin özel önem taşıdığı konusunda görüş birliğine vardı.

Girişim, Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin bölgeye yaptığı ziyaretin ardından geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de video konferansa mesaj yoluyla katılarak anlaşmanın önemini vurguladı ve tarafları tebrik etti.