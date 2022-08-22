Doğu Avrupa ülkelerine taşınan konteyner miktarı 2020'ye kıyasla yüzde 41,3, Batı Avrupa 'ya yüzde 20,7 ve Orta Avrupa 'ya yüzde 15,2 arttı.

Çin Devlet Demir Yolları Grubunun (China Railway) verilerine göre, sefer sayısındaki rakama bu yıl geçen yıla göre 10 gün erken ulaşıldı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin ile Avrupa arasında ilk 8 ayda 10 bin yük treni seferi yapıldı - Son Dakika

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