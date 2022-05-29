Çin ile Cezayir Arasında 490 Milyon Dolarlık Petrol Arama Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Çin ile Cezayir Arasında 490 Milyon Dolarlık Petrol Arama Sözleşmesi İmzalandı

29.05.2022 13:19
Çin ile Cezayir Arasında 490 Milyon Dolarlık Petrol Arama Sözleşmesi İmzalandı

CEZAYİR, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çinli petrol şirketi Sinopec Denizaşırı Petrol ve Doğalgaz Limited Şirketi (SOOGL) ile Cezayir'in petrol devi Sonatrach arasında Cumartesi günü Cezayir'in başkenti Cezayir'de 490 milyon ABD dolarlık bir anlaşma imzalandı.

CEZAYİR, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çinli petrol şirketi Sinopec Denizaşırı Petrol ve Doğalgaz Limited Şirketi (SOOGL) ile Cezayir'in petrol devi Sonatrach arasında Cumartesi günü Cezayir'in başkenti Cezayir'de 490 milyon ABD dolarlık bir anlaşma imzalandı. Anlaşma başkentin yaklaşık 1.500 km güneydoğusundaki Zarzaitine sahasında petrol ve doğalgaz aramasını içeriyor. İki şirket tarafından yapılan ortak basın açıklamasına göre, SOOGL ve Sonatrach yeni kuyuların açılması, mevcut kuyuların yenilenmesi, petrol tesislerinin onarılması ve karbon emisyonlarının azaltılmasıyla ilgili işbirliğinde bulunacak. Anlaşma kapsamında 95 milyon varil petrol üretilmesi bekleniyor.

İmza törenine katılan Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab, Sinopec'i Sonatrach'ın kilit önemdeki ortağı olarak niteledi. Arkab, "Çinli ortağımız tecrübeye sahip... Daha fazla petrol ve doğalgaz aramak, keşfetmek ve sonucunda orta ve uzun vadede ulusal enerji güvenliğine ulaşmada (Cezayir'e yardım ederek) riskleri ve maliyetleri paylaşırken kazan-kazan temeline dayalı bir sözleşmede (Sonatrach ile) birlikte çalışmaya devam edecek" dedi. Sonatrach CEO'su Tevfik Hakkar, şirketin petrol ihracatını yükseltmek ve artan yerel talebi karşılamak amacıyla petrol ve doğalgaz arama kapasitesini genişletmeyi hedeflediğini ifade etti. Sonatrach, gelecek beş yılda petrol arama, üretim ve rafinaj ile doğalgaz arama ve çıkarma için 40 milyar ABD doları değerinde yatırım bütçesi ayırdı.

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Kaynak: Xinhua

Doğalgaz, Sinopec, Cezayir, Petrol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ile Cezayir Arasında 490 Milyon Dolarlık Petrol Arama Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin ile Cezayir Arasında 490 Milyon Dolarlık Petrol Arama Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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