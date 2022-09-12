Tayvan Hava Kuvvetleri, 2023'te bakım ve onarıma 1,19 milyar dolar harcayacak - Son Dakika
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Tayvan Hava Kuvvetleri, 2023'te bakım ve onarıma 1,19 milyar dolar harcayacak

12.09.2022 17:33
Tayvan Hava Kuvvetleri, 2023'te bakım ve onarıma 1,19 milyar dolar harcayacak

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da Hava Kuvvetlerinin önümüzdeki yıl uçak ve silah donanımlarının bakım ve onarımı için 1,6 milyar dolar talep ettiği bildirildi.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da Hava Kuvvetlerinin önümüzdeki yıl uçak ve silah donanımlarının bakım ve onarımı için 1,6 milyar dolar talep ettiği bildirildi.

South China Morning Post'un haberine göre, Meclis'e sunulan bütçe taslağında bu kalem için ayrılan miktar, bu yılın bütçesine göre yüzde 26 artıyor.

Gazeteye bilgi veren meclis kaynaklarına göre talep edilen miktarın 570 milyon doları donanım ve tesislerin bakım masraflarına, 620 milyon doları ise kurulum ve yedek parça teminine ayrılacak.

Savaş, eğitim ve kargo uçakları, denizaltısavar hava araçları ile helikopterlerin bakımı, güncellenmesi ve bu faaliyetlerle bağlantılı yer tesislerinin oluşturulmasına yönelik masraflar bu bütçeden karşılanacak.

Bütçe kalemi, Savunma Bakanlığının geçen ay önerdiği ve Meclis'e sunulan 19,38 milyar dolarlık savunma bütçesi tasarısının parçasını oluşturuyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen ayki ziyaretinin ardından Çin'in Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatlar nedeniyle gerilimin yüksek olduğu dönemde sunulan bütçe tasarısı, savunma harcamalarında yıllık yüzde 13,9 artış öngörmüştü.

Savunma bütçesindeki çift haneli artışın, son 5 yılda Ada ekonomisinin ortalama yüzde 4'lük büyüme oranının altında kalan artışları katlayarak aşması dikkati çekmişti.

Tasarının gelecek yılın ocak ve şubat aylarında mecliste görüşülmesi bekleniyor.

Pelosi'nin ziyareti ve tırmanan askeri gerilim

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

PLA, ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'ndaki gemi devriyelerini ve tarafların etki alanlarını ayırdığı varsayılan "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Pekin, topraklarının parçası olarak gördüğü Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan Hava Kuvvetleri, 2023'te bakım ve onarıma 1,19 milyar dolar harcayacak - Son Dakika

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